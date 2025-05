È bastato poco per conquistare il cuore dell’Isola, ma ora Yerry Mina è pronto a diventare un simbolo del presente e del futuro rossoblù. Il Cagliari blinda il suo totem difensivo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione al verificarsi di specifiche condizioni sportive.

Mina, arrivato a gennaio 2024, ha debutato con la Roma il 5 febbraio successivo e ha impiegato appena qualche partita per prendersi tutto: lo spogliatoio, la fiducia di Ranieri e soprattutto l’amore della piazza. Con il suo carisma travolgente, l’ex Barcellona ed Everton si è subito imposto come leader silenzioso ma inesorabile. In campo comanda, ringhia, vince duelli (ben 211, record in Serie A), recupera palloni (129) e… segna. Già, perché anche sotto porta sa farsi sentire: dalla prima rete contro la Juventus e il colpo decisivo con il Lecce. Le sue prestazioni hanno dato un contributo decisivo al raggiungimento della salvezza, ottenuta con la vittoria ai danni del Sassuolo a Reggio Emilia.

In questa stagione sono state sinora 30 le gare giocate in campionato, autore del prezioso gol che ha aperto le marcature nella vittoria per 3-0 contro il Venezia, decisiva per il raggiungimento della matematica permanenza in Serie A.

Mina è un giocatore da battaglia, di quelli che cambiano il volto di una squadra. , è diventato in pochi mesi l’anima difensiva del Cagliari.

© Riproduzione riservata