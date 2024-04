Passerella d’onore per l’Inter campione d’Italia per le strade di Milano.

La festa è iniziata subito dopo la vittoriosa partita delle 12.30 contro il Torino, che ha visto i nerazzurri consolidare il vantaggio (+19) sul Milan grazie a una doppietta di Calhanoglu.

Dopo il triplice fischio, migliaia di tifosi si sono riversati nel centro del capoluogo lombardo, in attesa dell’arrivo dei due bus con a bordo i calciatori e lo staff della squadra di Simone Inzaghi, diretti in piazza Duomo, in vista della serata di celebrazioni per la seconda stella conquistata nel Derby della 33esima giornata.

Un altro “oceano” di supporter ad accompagnare i pullman, attraverso le vie della città, tra cori, bandiere e gli immancabili sfottò ai cugini rossoneri.

Tra i più scatenati Barella, tra i primi a prendere il megafono, ma anche Dimarco, Dumfries e Farris, il vice di Inzaghi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata