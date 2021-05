Primi rebus per il calciomercato del Cagliari dopo l’impresa salvezza.

Il nodo da sciogliere, innanzitutto, è quello dell’allenatore. Sono ore decisive infatti per il futuro di Leonardo Semplici, artefice della rimonta che è valsa la permanenza dei rossoblù in Serie A.

Il mister non ha nascosto il desiderio di restare in panchina anche nella prossima stagione, ma secondo radiomercato in caso di sua partenza ci sarebbero tre alternative: Juric (che è dato però anche in direzione Torino), Ranieri oppure Italiano.

Per quanto riguarda la rosa, Duncan ha già annunciato il suo addio sui social. Ai saluti anche Rugani e Calabresi. Rumors e indiscrezioni al momento si concentrano proprio sulle possibili partenze. Si parla di un interessamento del Bologna per Simeone, di un possibile addio di Walukiewicz e anche di un ritorno in Sudamerica per Gaston Pereiro.

Tra i nomi più corteggiati da altri club ci sarebbe anche quello di Alessio Cragno, che ieri si è aggregato al ritiro azzurro a Santa Margherita di Pula, in vista della partita amichevole alla Sardegna Arena tra Italia e San Marino.

E poi si fa anche il nome di Nandez, in partenza per l’Uruguay assieme a Godfin per gli impegni con la Nazionale celeste e che radiomercato vorrebbe nel mirino della Lazio.

Da capire, poi, il destino dei numerosissimi prestiti, sia in entrata che in uscita: da Sottil a Nainggolan, passando per Farias, Oliva, Faragò, Bradaric, Despodov, Caligara e via dicendo.

(Unioneonline/l.f.)

