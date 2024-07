Prima serata di totale riposo per il Cagliari in ritiro in Valle d’Aosta.

Il gruppo ha lasciato il Grand Hotel Billia, dopo una mattina – per i calciatori – dedicata al lavoro di scarico dopo la prima amichevole di montagna con il Como.

Chi ha scelto una baita a 2000 metri non lontano da Saint Vincent, chi ha preferito restare in hotel in relax o magari ne ha approfittato per visitare i luoghi di maggiore interesse più vicini.

Il trequartista Felici ha rilasciato alcune dichiarazioni allo staff della comunicazione del Cagliari, il presidente Giulini ha parlato con il Tg regionale della Valle d’Aosta: «Stiamo molto bene qui a Saint Vincent. Per quanto riguarda il mercato faremo uno, al massimo due innesti, ma sottolineo che abbiamo già messo a segno alcune operazioni importanti».

Domani su L’Unione Sarda la prima intervista del nuovo sponsor che compare sulle maglie rossoblù, con il presidente di Doppio Malto Giovanni Porcu: «Cagliari è la mia nazionale, non vedevo l’ora di chiudere l’accordo».

Alle 19.30 su Radiolina e Videolina torna “Il Cagliari in diretta estate”, condotto da Alberto Masu: ospite di Lele Casini il sindaco Favre di Saint Vincent.

Domani mattina alle 10 il Cagliari torna in campo, prevista anche una seduta di allenamento alle ore 17.30.

© Riproduzione riservata