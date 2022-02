"Il Cagliari è venuto a Torino, se l'è giocata, ha avuto un sacco di occasioni. Abbiamo sofferto solo sui calci piazzati, con la qualità che hanno e con il Gallo che è un fenomeno in area".

È soddisfatto mister Mazzarri, dopo la vittoria esterna del Cagliari a Torino, grazie alle reti di Bellanova e da Deiola, che ha reso vano il momentaneo pareggio siglato da Belotti.

"I ragazzi sono eccezionali – ha detto il tecnico, grande ex della sfida (ha allenato i granata dal 2018 al 2020) al termine del match – , il gruppo è unito, è una squadra vera che lotta, corre e ascolta l'allenatore", spiega. "Siamo più che uniti e si gioca un bel calcio, i ragazzi mi hanno seguito e cercano di fare il gioco che piace a me. Abbiamo visto tante partite, non è facile giocare con il Torino".

Il mister, però, avverte: "Non abbiamo fatto ancora niente, siamo stati in emergenza e abbiamo gettato un girone d'andata assurdo. Poi abbiamo fatto buoni acquisti, abbiamo fatto esordire giovani che magari prima non potevano trovare spazio. Sono state fatte scelte coraggiose e i ragazzi ci stanno ripagando. La prestazione precedente (con il Napoli, ndr) è anche meglio di quella di ora. Ci sono mancati due punti come era già successo altre volte, abbiamo fatto molti pareggi che dovevano essere vittorie".

