"Non devo e non posso attaccarmi alle assenze, ma in questo momento si perdono tantissimi giocatori per infortunio. Siamo un po' fragili”.

Lamenta le assenze Walter Mazzarri al termine della pesante sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. Un pizzico di polemica sul rigore (“Nessuno se ne era accorto”). Fino all’1-0, afferma il tecnico, “eravamo in partita e avevamo messo in difficoltà la Fiorentina. A inizio ripresa volevo fare tre cambi ma si è preso subito il gol su quella punizione in cui mi hanno detto che la barriera era a dodici metri”.

"Ero curioso di vedere la mia squadra oggi - aggiunge Mazzarri -. Abbiamo concesso due mezze occasioni ma poi era equilibrata. La gara è cambiata al rigore inaspettato. In questo momento siamo fragili, anche se dico ai ragazzi di non vedere la classifica, la vedono. L'1-0 ha cambiato l'inerzia della gara, la seconda rete ci è risultata pesante nella testa”.

Negli spogliatoi “ho detto ai ragazzi di ripartire dimenticando il primo tempo, e anticipato che avrei fatto i cambi dopo 5’, invece Vlahovic ha fatto il terzo gol prima”.

Gli infortuni di Caceres e Nandez: “Piove sul bagnato, e si fa fatica giocando ogni due o tre giorni. Farò la conta su chi ho a disposizione domani sperando di avere una bella reazione davanti al nostro pubblico. Abbiamo bisogno di lavorare tanto e giocare ogni 3 giorni con tanti infortuni non ci agevola. Chiedo aiuto ai tifosi del Cagliari, che ci diano una mano in questo momento difficile sperando di recuperare qualcuno".

(Unioneonline/L)

