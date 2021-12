"Siamo partiti un po’ contratti. C'erano tanti ragazzi che hanno giocato meno e che comunque dovevo valutare per vedere se ci possono dare una mano anche in campionato. Poi ci siamo sbloccati e sono abbastanza soddisfatto”.

Così Walter Mazzarri commenta la vittoria del suo Cagliari sul Cittadella, ma non c’è tempo per festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia: “Sono già proiettato a una partita difficilissima. Dobbiamo pensare subito all’Udinese che stava vincendo contro il Milan”.

Torna sulla disfatta di San Siro: “Prima di domenica venivamo da quattro risultati importanti, potevano arrivare almeno due vittorie e avevo visto la squadra in crescita. Poi è arrivata l’Inter e lì non mi è piaciuto l’atteggiamento. Nelle partite che contano l’atteggiamento va cambiato, voglio vedere lo spirito visto con Torino e Verona, e con questo spirito dobbiamo affrontare l’Udinese”.

Un pensiero per Joao Pedro: “Un gran giocatore, merita il meglio. Al di là della bravura è un trascinatore, ci tiene alla squadra ed è il primo che si sacrifica. Molti già prendono esempio da lui, dovrebbero farlo tutti”.

(Unioneonline/L)

