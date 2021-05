"È uno dei momenti più belli che l'Aia possa vivere e non c'è dubbio che Maria Marotta meriti questa designazione".

Con queste parole il presidente dell'Associazione Arbitri, Alfredo Trentalange, commenta la storica prima volta di un arbitro donna nel campionato di Serie B.

Il debutto della direttrice di gara della sezione di Sapri, appartenente alla Can C, è in programma lunedì alle 14 in Reggina-Frosinone.

"In questo turno di campionato ci saranno tre esordi in Serie B - sottolinea Trentalange riferendosi alle altre due designazioni di Marcenaro per Pisa-Entella e di Zufferli per Vicenza-Reggiana -, il fatto che ci sia anche quello di Maria è un successo per tutto il movimento, di un progetto di crescita, sviluppo e innovazione che abbiamo in mente e che portiamo avanti con il comitato nazionale e con Katia Senesi (prima donna eletta nel comitato)".

Una novità storica che, sottolinea Trentalange "è motivo di grande speranza e sviluppo, ringrazio l'organo tecnico che ha avuto la giusta attenzione ai meriti e al percorso di Maria. Un arbitro donna in B è veramente un momento storico, siamo impegnati su tanti fronti, ma un fatto come questo ripaga il lavoro che si fa e permette di affrontare al meglio altri momenti più complicati".

