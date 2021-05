Una nazionale molto sperimentale quella che scenderà in campo contro San Marino domani sera alla Sardegna Arena di Cagliari.

Nell’undici titolare ci sarà anche Cragno, nel “suo” stadio, quello che lo ha consacrato a ottimi livelli portandolo ad essere stabilmente convocato dal ct.

Questa mattina Roberto Mancini ha annunciato la formazione titolare in campo per l’amichevole. Davanti a Cragno linea difensiva composta da Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi. In cabina di regia Cristante, affiancato da Pessina e Castrovilli. In attacco Bernardeschi, Kean e Grifo.

"La partita con San Marino - ha detto Mancini nella conferenza stampa della vigilia al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove gli azzurri sono in ritiro da lunedì sera - ci serve soprattutto per provare i nostri concetti di gioco e vedere le condizioni dei giocatori".

Non ci sarà Raspadori: "E' bravo, ha molta tecnica, penso che possa avere un grande futuro. Ma non è in perfette condizioni. Se sta meglio tra oggi e domani lo mandiamo con l'under 21, poi valuteremo".

