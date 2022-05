Cagliari a caccia di punti salvezza alla Domus contro l’Inter. I rossoblù, terzultimi a -2 dalla Salernitana, hanno assoluto bisogno di strappare un risultato contro i neroazzurri per continuare a sperare nella permanenza in A. Un’Inter che dal canto suo deve assolutamente vincere per restare agganciata al treno scudetto.

Mister Agostini punta a sorpresa sulla difesa a 4, l’undici titolare cagliaritano si compone così: Cragno, Bellanova, Ceppitelli, Altare, Lykogiannis, Marin, Grassi, Dalbert, Rog, Joao Pedro, Pavoletti.

Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria ai supplementari in Coppa Italia, non può permettersi di risparmiare i big. Inter in campo con Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata