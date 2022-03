Il Cagliari per un ulteriore importante passo verso la salvezza e per dare continuità a questo splendido avvio di 2022, che ha visto i rossoblù ribaltare una stagione quasi compromessa facendo 15 punti in 8 partite. La Lazio per l’Europa e per riscattare la sconfitta all’ultimo respiro rimediata domenica scorsa all’Olimpico contro il Napoli.

C’è tanto in gioco questa sera alla Unipol Domus. All’andata all’Olimpico finì 2-2: era l’esordio di Mazzarri in rossoblù ed è stata una delle migliori partite del Cagliari nella prima parte di stagione.

Mazzarri conferma l’undici titolare che ha sconfitto il Torino: Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert, Pereiro, Joao Pedro.

Sarri risponde con il 4-3-3: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile.

Dirige la partita l’arbitro Maresca di Napoli.

(Unioneonline/L)

