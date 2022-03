Cagliari-Milan è finita 0-1. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6,5: Un gran volo su botta di Theo Hernandez, nulla può sul bellissimo gol di Bennacer. Non deve fare altro, perché spesso sono i rossoneri a graziarlo a due passi dalla porta.

Goldaniga 6: Dalle sue parti si aggira uno spento Leao, che non gli crea mai problemi. A differenza di Theo Hernandez. Lui se la cava bene.

Lovato 6,5: Solita ottima prova. Con Giroud vince anche i duelli aerei, annullando l’attaccante francese che spreca una grande chance a inizio partita e poi è costretto a giocare sempre e solo spalle alla porta. Sbroglia una situazione complicata nel finale.

Altare 6,5: Molto bene anche lui. Spesso sale altissimo ad aggredire e ha la meglio, dando anche il via a un paio di potenziali pericolose ripartenze. Ormai Mazzarri ha deciso, è lui il terzo titolare della difesa.

Bellanova 6: Spende tantissimo. Theo Hernandez è tra i migliori del Milan, lui lo segue quando può, anche per vie centrali (spesso il francese agisce centralmente) e prova ad arginarlo. Partita generosa e dispendiosa, si fa anche vedere in avanti ma quasi mai riesce a creare pericoli perché a turno Theo e Tomori fanno sempre molta attenzione.

Pereiro (dall’81’) s.v.

Marin 5,5: Ingabbiato da Bennacer e Kessie. Non dà strappi, non si rende praticamente mai pericoloso.

Grassi 6,5: Il solito prezioso schermo davanti alla difesa. E’ anche l’unico a tentare la conclusione nel primo tempo, il suo sinistro finisce a lato. Ci prova anche nella ripresa, trova la deviazione di Joao e le mani di Maignan.

Keita (dall’81’) s.v.

Dalbert 5: Spento e poco presente, impalpabile. Perde anche una palla sanguinosa nel primo tempo, che il Milan non riesce a sfruttare.

Zappa (dal 75’) 6: Bello il cross dalla tre quarti con cui pesca Pavoletti per la traversa rossoblù.

Lykogiannis 5,5: Suo il miglior cross nel primo tempo, è anche l’unico che farà per l’intera partita in cui – come spesso gli accade – è più attento a contenere i milanisti che a spingere.

Deiola (dal 68’) 6: Dà sostanza, prova a dare anche un po’ di spinta. Un suo tiro diventa un assist per Joao ottimamente contrastato da Kalulu.

Joao Pedro 5: La convocazione in Nazionale arriva nel suo peggior momento degli ultimi due anni. Devia tra le braccia di Maignan un tiro di Grassi, prova ad agganciarne uno di Deiola ma viene chiuso da Kalulu. Troppo poco per quello che era il trascinatore della squadra.

Pavoletti 5,5: Kalulu e Tomori concedono pochissimo, il Milan con loro due al centro non ha subito gol nelle ultime quattro partite. Ma non appena gli lasciano un centimetro il numero 30 per poco non punisce, colpendo in pieno la traversa al 90’.

Mazzarri 6: Il Cagliari aggredisce il Milan ma non riesce mai a metterlo in difficoltà. Resta in partita grazie agli sprechi dei rossoneri. Ma c’è un evidente passo avanti rispetto alle prove con Spezia e Lazio, soprattutto in fase difensiva. Ora bisogna tornare a fare punti.

