Debutta al meglio l’avventura degli “olbiesi” nelle nazionali. L’Under 20 azzurra di cui fa parte il portiere dell’Olbia Lorenzo Palmisani ha sconfitto ieri sera l’Inghilterra 3-0, conquistando la vetta della Élite League: prossimo appuntamento martedì col Portogallo.

Scenderanno invece in campo oggi in trasferta contro il Kazakistan e lunedì in casa con la Finlandia per la qualificazione al prossimo Europeo l’attaccante Nicola Nanni e il difensore Filippo Fabbri con la maglia della nazionale maggiore di San Marino.

I tre bianchi fanno parte della pattuglia dei 35 giocatori di Serie C impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni, giocatori provenienti da 13 club di Lega Pro. «È un dato molto significativo: la Serie C è il campionato adatto per dare risalto alla bravura di un giovane calciatore, e portare un contributo così ampio alle Nazionali, in particolare a quella azzurra, ci rende molto orgogliosi», ha commentato attraverso i canali ufficiali il vice presidente vicario di Lega Pro, il barbaricino Gianfranco Zola, ex Cagliari, Napoli e Chelsea.

© Riproduzione riservata