Contro la Lucchese l’Olbia non va oltre lo 0-0. Nel match della 12ª giornata di Serie C, giocato questo pomeriggio al “Nespoli”, la squadra di Leandro Greco non è riuscita a piegare le resistenze di un avversario in crisi di risultati.

Nonostante le occasioni non siano mancate, nel primo tempo, nel quale i bianchi hanno giocato a sfavore di vento, come nella ripresa: i tiri in porta dei vari Nanni, Ragatzu, Biancu e Dessena – solo per citarne alcuni – non si contano sulle dita delle due mani, ma il risultato non si sblocca, e i galluresi falliscono così la possibilità di bissare contro i toscani, reduci da 3 sconfitte consecutive, 4 nelle ultime cinque gare, il successo di giovedì nel recupero col Pineto.

In classifica il punto colto contro i rossoneri consente all’Olbia di issarsi a quota 15 nel girone B, ma nella settimana che porta alla trasferta sul campo della Recanatese Greco avrà il suo bel da fare per provare a incidere sulla precisione dei suoi al tiro.

