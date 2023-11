Il momento tanto atteso è arrivato: l’Olbia Calcio comunica che domani alle 12.30, nella sala convegni dell’Aviazione generale dell’aeroporto di Olbia, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi soci.

Interverranno il presidente del club gallurese Alessandro Marino e Benno Räber e Guido Surace in rappresentanza della SwissPro, che ha rilevato il 70 per cento delle quote sociali dell’Olbia. I due consiglieri faranno le veci di Klaus Schwerdoeger, presidente della neonata azienda svizzera diventata partner di maggioranza di Marino e dei suoi soci Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, che evidentemente non parteciperà all’evento.

E chissà che non si sbilancino sugli obiettivi di un’operazione che i tifosi sperano possa portare la loro squadra del cuore oltre la Serie C in cui l’Olbia gioca da 8 stagioni di fila.

© Riproduzione riservata