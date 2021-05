L’Olbia e Max Canzi ancora insieme. A un mese dalla scadenza del contratto del tecnico che ha guidato i bianchi nell’ultimo campionato di Serie C, concluso il 2 maggio con la salvezza diretta, il club del presidente Alessandro Marino annuncia il rinnovo.

L’ufficialità è arrivata questa mattina: attesa nel pomeriggio la conferenza stampa in cui verranno svelati i dettagli dell’accordo passato per diversi incontri tra le parti sull’asse Olbia-Milano, dove vive Canzi e dove, in occasione del match di Serie A tra Milan e Cagliari dello scorso 16 maggio, l’allenatore è stato avvistato sugli spalti di "San Siro" insieme a Marino e al patron dei rossoblù Tommaso Giulini.

La partnership col Cagliari, da cui arriva anche Canzi, avrà, naturalmente, il suo peso nella programmazione della prossima stagione a partire dai giocatori che arriveranno in prestito: se dopo l’esperienza dell’ultimo anno in Gallura Ladinetti e Biancu sono destinati a tornare alla casa madre per rimanerci, partendo con la prima squadra per il ritiro precampionato, Lella potrebbe restare per un’altra stagione all’Olbia. Si allontana, invece, la possibilità della conferma in bianco di Gagliano e Marigosu, che, dopo un’annata non esaltante in C, rientreranno a Cagliari prima di conoscere la loro nuova destinazione.

