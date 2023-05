L’Olbia programma la prossima stagione, ottava consecutiva in Serie C. E lo fa a partire dall’allenatore.

Tomaso Tatti ha già avviato i colloqui per trovare il sostituto di Roberto Occhiuzzi. A proposito del quale spiega: “Il motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere strade diverse è che Roberto voleva aspettare qualcosa di importante, quando per me non c’è nulla di più importante dell’Olbia”.

Nessun nome, per ora. “Conta che sia quello giusto, che abbini i risultati al bel calcio”, spiega il direttore sportivo dei bianchi. “L’allenatore è il primo tassello da cui ripartire, anche perché a livello di giocatori partiamo già da un’ottima base. Quanto a quelli in scadenza a giugno, dobbiamo parlare con alcuni di loro per capire se possiamo continuare insieme”.

Confermata Buddusò come sede del ritiro precampionato, che dovrebbe partire intorno a metà luglio. E l’iscrizione – va da sé – entro il 20 giugno. Il fatto che il presidente Alessandro Marino abbia dichiarato di voler ascoltare le proposte di acquisizione del club “non signfica un disimpegno da parte sua”, sottolinea Tatti.

L’Olbia, insomma, va avanti. Una bella notizia per chi temeva il peggio e, in generale, per tutto l’ambiente e il movimento sardo.

