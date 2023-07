Nella stagione 2023/24 l’Olbia Calcio volerà Aeroitalia. Il club gallurese e la compagnia aerea annunciano la partnership che consentirà ai bianchi di utilizzare gli aeromobili di Aeroitalia per le trasferte del prossimo campionato di Serie C.

Ma Aeroitalia accompagnerà l’Olbia anche in campo, comparendo sul front delle divise da gara della prima squadra per tutte le competizioni. «La partnership è pianificata, inoltre, per estendersi e aprirsi al territorio attraverso l’attivazione di iniziative rivolte al tessuto sociale e al tessuto economico della città», riporta il comunicato emesso oggi dal club.

Soddisfatto il presidente Alessandro Marino. «È con grande orgoglio che annunciamo la partnership con Aeroitalia, un segnale che restituisce la dimensione di brand nazionale raggiunta dal club in questi anni. Siamo convinti – spiega il numero uno dei bianchi – che da questa collaborazione, che muove da valori aziendali condivisi e che sarà fortemente improntata sulla valorizzazione della città di Olbia come porta di accesso alle meraviglie del territorio, le reciproche ambizioni di crescita e consolidamento possano trarre benefici e preparare la strada a potenzialità ancora inesplorate».

Gli fa eco Gaetano Intrieri. «Siamo molto entusiasti di dare il via a questa partnership», dichiara l’amministratore delegato di Aeroitalia. «Questa collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due società, ma ci consente di creare un sodalizio con il mondo dello sport consentendoci di essere parte attiva dei messaggi positivi che esso è in grado di veicolare. Con Olbia Calcio condividiamo anche i valori legati alle iniziative di intervento sociale e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio».

