Squadra che vince non si cambia. Peccato che riproporsi nella formazione che ha sconfitto l’Arezzo domenica scorsa non sia bastato all’Olbia per battere oggi la Carrarese.

Bianchi piegati allo stadio “Dei Marmi” 1-0 al termine del match della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C: decide la gara Schiavi su punizione nel minuto di recupero del primo tempo, con Rinaldi – migliore in campo tra i galluresi – beffato da una deviazione della sua barriera.

L’impresa di bissare il successo del turno precedente e strappare punti ai gialloblù per abbandonare il penultimo posto in classifica resta nelle intenzioni della squadra di Marco Gaburro, che rimane inchiodata a quota 20 nel Girone B e guarda allo scontro diretto di domenica prossima sul campo dell’Ancona come a una prima sfida da “dentro o fuori”.

