Al via ''Mare Aperto'', nelle acque dell'Isola l'imponente esercitazione della Marina con 10mila militari e 100 navi

Al via "Mare Aperto 2024", la più imponente esercitazione della Marina Militare Italiana, che vedrà impegnati 9.500 militari di 22 nazioni (11 della Nato), con oltre 100 tra navi, aeromobili, sommergibili.

Eugenio Santoiemma, capitano di vascello, comandante della nave San Giorgio, della Marina Militare, che insieme alla San Marco hanno aperto alle visite nel porto di Cagliari, ha spiegato: “Le forze e il personale della Squadra Navale, che si eserciteranno fino al prossimo 27 maggio, insieme a quelle francesi e spagnole, saranno affiancate da quelle di altre 20 marine NATO. Opereranno nel Mediterraneo centrale: in un'area che andrà dal mar Ionio alle coste francesi, passando per la Sicilia, Corsica e anche Sardegna”.

Nel corso dell'esercitazione saranno curati anche gli aspetti di supporto alla popolazione in caso di calamità naturali, con il coinvolgimento delle autorità e delle organizzazioni locali, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta.