Tutti disponibili tranne Pisano e Belloni. L’Olbia affronta domani il Gubbio con la rosa praticamente al completo.

Per la sfida del “Nespoli”, valida la 7ª giornata di Serie C, Max Canzi recupera Brignani, assente per squalifica nell’infrasettimanale contro la Virtus Entella, ma anche Giandonato e Renault, indisponibili nell’ultimo turno per problemi fisici. Buone notizie alla vigilia di un appuntamento impegnativo. "Intanto, il Gubbio non ha ancora perso", ha esordito l’allenatore dell’Olbia stamattina, nella sala stampa del “Nespoli”, presentando la gara.

"È una squadra molto quadrata, con tre ottimi attaccanti, che gioca un calcio sbarazzino: il fatto che cambi sistema di gioco in corso d’opera, come ha fatto contro il Pescara – ha aggiunto Canzi –, ha reso la preparazione della partita più complicata, ma il risultato maturato martedì a Chiavari ci dà grandissima fiducia e consapevolezza". Se i galluresi sono reduci dal 3-3 in rimonta contro l’Entella dopo due sconfitte di fila, il Gubbio rivelazione del girone B con 10 punti e appena 4 gol al passivo, di cui 2 subiti martedì dal Pescara terzo della classe, alterna con una certa regolarità vittorie e pareggi.

I 3 punti mancano dal 18 settembre, ma l’Olbia non vince dal 12: chissà che la maggiore fame dei bianchi non faccia la differenza. Si gioca alle 14.30: arbitra Giorgio Di Cicco di Lanciano.

