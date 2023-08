L’Olbia annuncia Filippo Rinaldi e data e luogo della presentazione della squadra, che avverrà sabato, dalle 20.30, nel centro storico della città, nella piazza dell’ex Scolastico.

Nell’occasione i tifosi potranno conoscere anche il nuovo portiere dei bianchi: classe 2002, Rinaldi, atteso a Olbia domani, arriva in prestito dal Parma per un anno, e andrà a fare compagnia tra i pali all’esperto Maarten van der Want. «La società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913, sino al 30 giugno 2024, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2002 Filippo Rinaldi», recita il comunicato diramato dal club gallurese questa mattina.

«Alto 188 cm, di piede destro, Filippo è cresciuto nelle giovanili del Parma, facendo il suo esordio in Lega Pro tra le fila dell’Aquila Montevarchi nella stagione 2021/22, per poi passare al Piacenza nella stagione 2022/23. Nella sua giovane carriera – si legge ancora nella nota stampa dell’Olbia Calcio – Rinaldi vanta 15 convocazioni nelle nazionali Under 17, 18 e 19 con la partecipazione al Mondiale in Brasile».

© Riproduzione riservata