L’Inghilterra batte la Svizzera ai rigori e vola alla semifinale di Euro 2024. La sfida dei quartii finisce 6-4 per i britannici, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Entrambi i gol dei primi 90 minuti arrivano nella ripresa: a segno Embolo al 75’, che porta in vantaggio gli elvetici correggendo in rete da due passi un suggerimento di Ndoye, e poi Saka, che cinque minuti dopo trova l’angolino basso alla destra di Sommer con un sinistro dal limite dell’area.

Si va così ai supplementari, dove entrambe le squadre provano a vincerla. Ma gli inglesi sbattono contro le parate di Sommer, mentre agli elvetici si oppongono non solo le respinte di Pickford, ma anche l’incrocio dei pali, colpito da Shaqiri direttamente su calcio d’angolo poco prima del 120’.

Il destino delle due squadre viene quindi deciso ai calci di rigore: segna Palmer per gli inglesi, ma sbaglia subito Akanji (penalty parato da Pickford) per la Svizzera. Poi vanno a segno Bellingham, Schar, Saka, Shaqiri, Amdouni e soprattutto Alexander-Arnold, che non fallisce il penalty decisivo, regalando ai britannici il passaggio del turno.

Per la Svizzera, che ha eliminato l’Italia agli ottavi, resta la soddisfazione di aver giocato un Europeo di grandissimo livello, arrivando a far paura anche alla corazzata inglese.

