Il dispiacere in casa Cagliari per la sconfitta di Lecce è evidente. Lo mostra anche Sebastiano Luperto, che ci ha provato fino all'ultimo per evitare l'1-0: «Sicuramente c'è rammarico, dovevamo gestire molto meglio il secondo tempo», l'amarezza del difensore in sala stampa. «Secondo me abbiamo avuto troppa frenesia, dovevamo far girare meglio la palla per trovare gli spazi per colpire. Quando non va bene c'è sempre qualcosa che potresti fare diversamente, ci lavoreremo in settimana durante la sosta per analizzare tutti gli errori che abbiamo fatto non solo sul gol».

Per lui un grande salvataggio sulla linea al 7', negando a Krstovic l'1-0 sull'errore di Mina. «Ho fatto del mio massimo, ci ho creduto sino alla fine anche quando ha saltato Scuffet. Purtroppo, però, ai fini del risultato non è stato utile». Questo anche perché il Lecce, peraltro la squadra della sua città, ha fatto il possibile per reggere in dieci per tutta la ripresa: «L'ho visto bene, si è compattato tanto dopo l'espulsione e ha tanta qualità».

