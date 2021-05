Gioca a tennis la capolista Torres contro il Vis Civitanova: 6-0. Il successo consente alla squadra sassarese di restare in vetta al girone C della C femminile insieme al Bologna che ha risposto con l'8-0 rifilato al fanalino di coda Spoleto.

Gara sbloccata dopo appena 7' con un recupero sulla trequarti di Blasoni che Marenic con un tiro al volo trasforma in uno spiovente imprendibile. La stessa Blasoni poi ha firmato il raddoppio intorno alla mezzora con un sinistro da 25 metri sulla sinistra che ha superato il portiere. Prima del riposo Blasoni ha siglato la doppietta personale con incornata da calcio d'angolo destro.

Nella ripresa l'ha raggiunta Marenic e hanno realizzato pure Lombardo e Redolfi.

Nette sconfitte invece per le altre due formazioni sarde: nel girone A il Caprera è stato superato in casa per 5-0 dalla vice capolista Torino Women, mentre l'Atletico Oristano ne ha preso 6 dalla capolista del gruppo B Cortefranca.

