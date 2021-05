L'ambizione da playoff l'ha dovuta riporre subito per concentrarsi sulla salvezza diretta. Ora il Latte Dolce è a un passo. Ha 9 punti di vantaggio sul terzetto delle penultime che comprende Torres, Afragolese e anche il Nola, dove la squadra sassarese giocherà domenica. Con il successo sarà salvezza matematica. E la squadra di Fossati farà anche una cortesia alla Torres, impegnata in casa col Cassino.

Il presidente Roberto Fresu dice: “Andiamo a giocarcela per la salvezza matematica, ma tutte e quattro le partite che restano le affronteremo per raccogliere il massimo dei punti. La stagione non è andata bene all'inizio, le responsabilità sono un po' di tutti, mi ci metto anche io. Ma ora il mister ha trovato la quadra, c'è maggiore serenità e abbiamo il dovere di chiudere in maniera dignitosa”.

All'andata finì 0-0. Il Nola è furente per avere perso a Giugliano 5-4 la partita che valeva da sola mezza salvezza. Il Latte Dolce è più tranquillo dopo il 2-0 nella stracittadina contro la Torres, ma resta l'imperativo di migliorare ulteriormente la classifica. In teoria il Latte Dolce può risalire sino al settimo posto.

Il presidente Fresu ripete: “Dobbiamo salvare la faccia chiudendo bene la stagione”.

© Riproduzione riservata