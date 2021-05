L'Arzachena blocca sul pareggio (0-0) anche il Latina e fa un altro passo in avanti verso la salvezza. Nella ripresa i sardi allenati da Raffaele Cerbone sono anche andati vicini al successo: la squadra ha affrontato i quotati avversari con grinta, gioco, e nella ripresa anche con spavalderia dimostrando di attraversare un ottimo momento. Domenica scorsa l'Arzachena ha imposto il pari alla Nocerina.

I padroni di casa si schierano col 4-3-3. In difesa, da destra, Pandolfi, Ungaro, Marinaro e Dore. In mezzo al campo, Oliveira con interni Manca e Bonacquisti. Sulle fasce Majid e Mannoni. Punta centrale Kacorri. Modulo speculare per i laziali. Nel primo tempo, dopo un buon avvio dell’Arzachena, al 10’ azione personale di Di Renzo che calcia dal limite, Ruzittu para a terra. Al 22’ cross insidioso di Teraschi dalla destra, Ruzzitu evita il pericolo. Al 35’ ancora un cross di Taraschi, deviazione aerea di Di Emma, Mannoni sempre di testa respinge davanti alla porta. Due minuti più tardi, Bonacquisti apre sulla destra per Manca che mette palla al centro, sponda di Mannoni per Olivera, il centrocampista calcia dal limite dell’area, la palla fa la barba al palo. Al 41’ punizione di Corsetti, Ruzittu respinge con i pugni.

Nella ripresa, al 2’ occasione per Kacorri da posizione ravvicinata, Alonzi nega la rete all’attaccante. Al 6’ Di Renzo impegna Ruzittu. Sul capovolgimento di fronte gran tiro di Manca indirizzato sotto l’incrocio dei pali, Alonzi vola e respinge. Al 10’ diagonale di Corsetti fuori dallo specchio. Al 23’ smeraldini vicini al vantaggio: incornata di Kacorri, Alonzi si supera. L’Arzachena chiude all’attacco ma il Latina non concede nulla.

Arzachena Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Majid (28’ st Bachini), Olivera (29’ st Defendi), Sclabrini, Kacorri, Manca, Marinari, Dore, Mannoni, Pandolfii. In panchina Al-Tumi, Pinna, Congiu, Fossati, Bellotti, Menichelli, Fusco. Allenatore Cerbone.

Latina : Alonzi, Sevieri, Teraschi (36’ st Mastrone), Di Renzo (7’ st Calabrese), Corsetti, Di Emma, Ricci (43’ st Garufi), Allegra, Giorgini, Sarritzu (43’ st Barberini), Atiagli (26’ st Pompei). In panchina Gallo, Calagna, Del Prete, Pastore. Allenatore Scudieri.

Arbitro: Raimondo Borriello di Arezzo.

Note: ammoniti Mannoni, Corsetti, Bonacquisti, Majid, Olivera; recupero 0’ pt e 3’ st,

© Riproduzione riservata