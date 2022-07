Il Cagliari e Gianluca Lapadula sono sempre più vicini. Per la gioia di Liverani, l'attaccante torinese, di nazionalità peruviana, è ormai a un passo dal diventare il nuovo centravanti dei rossoblù, dove si contenderà un posto nel cuore dell'attacco con Leonardo Pavoletti. Anche se in casa Cagliari non si abbandona anche la pista che porta al romeno George Puscas.

L'inserimento della Cremonese non ha mai preoccupato il Cagliari, forte dell'accordo già raggiunto con il Benevento (2 milioni per il cartellino) e della volontà del giocatore di tornare a lavorare con Liverani, tecnico con cui l'attaccante ha scritto il suo record personale di gol in una stagione di Serie A (11 a Lecce). L'ultimo ostacolo era dato dall'alto ingaggio del giocatore, ma dopo una serie di incontri del ds Capozucca con l'agente dell’attaccante, anche su quel versante si è arrivati al via libera, con Lapadula che firmerà un triennale da un milione a stagione, più bonus. La svolta l'ha regalata proprio il Benevento, che ha già chiuso col sostituto del peruviano, l'attaccante La Gumina.

E il passo decisivo potrebbe arrivare presto: Lapadula potrebbe lasciare il ritiro del club salentino per raggiungere Roma, dove sarebbe atteso a Villa Stuart per le rituali visite mediche, propedeutiche al volo che lo farà atterrare a Elmas, magari già lunedì in serata. Comunque in tempo per presentarsi martedì pomeriggio ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti.

Doppio colpo

Ma Lapadula potrebbe non essere il solo rinforzo per un reparto offensivo che, a oggi, ha come finalizzatori solo Pavoletti e Contini. E siccome in B gli attacchi fanno la differenza, ecco che il Cagliari potrebbe regalare un altro rinforzo a Liverani. Abbandonata la pista che porta a Caputo (che non vuole scendere in B e potrebbe essere il vice di Immobile alla Lazio) e con Lasagna che va verso la conferma al Verona, ecco che il club rossoblù potrebbe chiudere col Reading per il romeno Puscas. L'accordo col giocatore e il suo entourage è stato raggiunto da tempo, ora manca quello col club inglese proprietario del cartellino. Dopo la prima richiesta di 4 milioni, le parti potrebbero trovarsi a quota 3 milioni, anche se il Cagliari proverà la carta del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Rompete le righe

Dopo la gara di ieri, la squadra è rientrata in sede a tarda notte. Liberi tutti, con i rossoblù che si ritroveranno ad Asseminello martedì pomeriggio. L'occasione per verificare le condizioni dei giocatori che ieri, per acciacchi vari (Ciocci, Goldaniga, Deiola, Nandez, Rog, Matteo Tramoni e Delpupo), sono rimasti ad allenarsi nel centro sportivo del club. E martedì sarà già vigilia del prossimo test, ancora più impegnativo, visto che mercoledì il Cagliari volerà in Francia per confrontarsi con lo Strasburgo. Andata e ritorno tutto in giornata, come domenica, con la squadra di Liverani che si trasferirà in Inghilterra per l'ultimo test del precampionato, contro il Leeds. Da lì scatterà il countdown per arrivare all'esordio in Coppa Italia (il 5 agosto alla Domus, inizio ore 17,45) contro il Perugia e, soprattutto, alla prima di campionato del 13 (inizio ore 20,45) a Como contro i lariani.

Al.M.

© Riproduzione riservata