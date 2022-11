L'allenamento del pomeriggio, con Pavoletti e Falco ancora ai box e Mancosu ormai pienamente recuperato, e poi tutti chiusi ad Asseminello.

Un ritiro anticipato, perché “questo è il momento di reagire”, come spiegato nel post sui social del Cagliari. E da Asseminello parla Gianluca Lapadula, bomber rossoblù ritrovato, capocannoniere con 3 gol, due dei quali segnati nelle ultime due partite.

“Sono carico, niente stanchezza”, ha spiegato il bomber italo-peruviano intervenuto a “Il Cagliari in diretta”. “E siamo in ritiro perché sappiamo bene quanto sia importante la gara di sabato. Ci siamo detti di entrare cattivi, con tanta fame e sabato sarà così”.

Magari proseguendo nella serie realizzativa delle ultime due gare: “Sto meglio ed è vero, a Bolzano abbiamo avuto più occasioni che in altre gare. Siamo convinti che questa sia la strada giusta”. Ora il Pisa, poi la sosta. Ma Lapadula (come anche Luvumbo con l'Angola) non partirà per le due amichevoli del suo Perù: “E' una scelta della società. Andare in nazionale per me è sempre un piacere e un orgoglio, ma la società ha preso questa decisione perché c'è bisogno di stare tutti uniti e va bene così”.

