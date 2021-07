Le società sarde stanno provvedendo all’iscrizione ai rispettivi campionati ma con un occhio di riguardo al mercato. In Serie D, ancora vacante la panchina del Latte Dolce. Tra i papabili Pierluigi Scotto. Si tratterebbe di un ritorno.

In casa Torres, il presidente Salvatore Sechi si è reso disponibile alla cessione delle quote societarie. Dopo essersi interrotta la trattativa con Abinsula, al momento non ci sono offerte ufficiali.

Numerose le richieste per l’esterno Muhamed Varela dopo lo straordinario campionato disputato col Lanusei. Potrebbe approdare nei professionisti. Piace, in particolare, al Piacenza. Un ragazzo che sicuramente merita il gran salto. Segna gol a catinelle, è velocissimo, salta l'uomo con estrema facilità.

L’Arzachena corteggia l’esterno sinistro Tommaso Spanu, la scorsa stagione nella Primavera del Cagliari e che vanta un’esperienza in D col Muravera. Diverse richieste anche per Mario Piga (classe 2002), anche lui di proprietà del Cagliari.

In Eccellenza, il Guspini dopo la separazione consensuale col tecnico Giampaolo Murru è alla ricerca di un sostituto. Circolano i nomi di Marco Piras, Nunzio Falco e Nicola Agus.

Si rinforza il Buddusò con gli arrivi dell’attaccante Riccardo Sanna (classe 1993), ex Bonorva e Abbasanta, e del difensore Andrea Secchi, ex Usinese. Confermato il centrocampista Alessandro Mascia. Luca Calledda è il nuovo allenatore dell’Usinese. La società bianconera ha ingaggiato l’attaccante Domenico Saba, proveniente dall’Ossese, e l’esterno Antonio Mastino, ex Li Punti.

