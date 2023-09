Tra i convocati per il derby con la Torres, in programma oggi alle 20.45 allo stadio “Bruno Nespoli”, c’è anche Dessena.

Questa mattina l’Olbia ha ufficializzato la lista di Leandro Greco, e tra i 24 giocatori convocati dall’allenatore per la sfida della 3ª giornata del campionato di Serie C c’è anche l’ex capitano del Cagliari, nonostante in settimana abbia accusato un problema fisico.

Per il resto, oltre al forfait di Boganini, che si è operato lunedì (ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e starà fuori per buona parte della stagione, è confermata l’assenza di Mordini, rimasto vittima di un infortunio muscolare nel match del turno precedente con la Vis Pesaro. Tra le novità spicca, invece, il 18enne Mameli, ruolo centrocampista, in prestito dal Cagliari, mentre torna a disposizione, dopo gli impegni con la Nazionale Under 20, Palmisani.

La lista completa

Portieri: Palmisani, Rinaldi, Van der Want;

Difensori: Arboleda, Bellodi, Fabbri, Montebugnoli, Motolese, Palomba, Zallu;

Centrocampista: Belloni, Biancu, Cavuoti, Dessena, Incerti, La Rosa, Mameli, Zanchetta;

Attaccanti: Caggiu, Contini, Corti, Nanni, Ragatzu, Scapin.

