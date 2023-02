La vittoria al momento giusto nella situazione più difficile. Battere l'Alessandria 1-0 ha significato per la Torres portarsi a +6 dalla zona playoff e allontanare le paure superando anche le oggettive difficoltà. «Oltre alle tante assenze avevamo giocatori non al meglio sia perché avevano appena superato i virus, sia perché provati dalla trasferta a Siena di mercoledì avvenuta in condizioni disagiate» ha ricordato il tecnico Stefano Sottili a fine partita. E questo giustifica in parte una prestazione meno brillante che in altre occasioni.

Gli altri scogli erano psicologici: la Torres non vinceva al “Vanni Sanna” da ben sei partite e nelle ultime gare, sia casalinghe che esterne, aveva incassato quasi sempre il gol nei finali di gara, addirittura due volte facendosi l'autorete. Chissà che essere riusciti a conservare la vittoria non tolga di dosso la scimmia.

Aver battuto l'Alessandria dà infine slancio per affrontare il derby di Olbia che sarà durissimo perché oltre alla rivalità storica c'è l'impellente necessità di far punti sia dei galluresi, sia della stessa Torres che con una vittoria potrebbe davvero ipotecare un finale di stagione più sereno.

