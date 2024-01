Cinquemila tifosi per il derby più giocato e più sentito della serie C. La Torres ospita domani l'Olbia nella terza sfida della stagione in un “Vanni Sanna” tutto esaurito. La squadra sassarese si presenta da vice capolista e intende fare il tris dopo la vittoria in Coppa Italia (rete di Sanat) e quella roboante per 3-0 al “Nespoli” con doppietta di Scotto e gol di Liviero.

«Giocare il nostro calcio e imparare dalla sconfitta col Rimini» è il Greco-pensiero. L'allenatore rossoblù ha gestito la sconfitta di Rimini con lo stesso equilibrio col quale ha gestito le vittorie. La seconda sconfitta in campionato ha dimostrato che la squadra rossoblù deve avere sempre il massimo della concentrazione, anche quando sembra avere la partita saldamente in mano.

Nessun problema particolare di formazione, anche se Mastinu è acciaccato. All'andata aveva giocato a centrocampo Kujabi che però sembra sparito dal radar del tecnico dopo le opache prestazioni come esterno sinistro. Più probabile l'impiego di Cester qualora Mastinu non sia al meglio.

