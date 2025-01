Un pareggio sofferto e una sconfitta finora per i rossoblù contro il Milan Futuro, affrontato sempre al "Vanni Sanna". Chissà che giocare in trasferta (a Solbiate Arno, con inizio alle 12.30) non serva per esorcizzare la bestia rossonera.

La vittoria contro i giovani talenti del Milan varrebbe l'aggancio in classifica al Pescara, che è in crisi e non è andato oltre il pareggio col Rimini. Se la formazione sassarese dovesse conquistare i 3 punti raggiungerebbe a quota 42 gli abruzzesi, sui quali però vanta scontri diretti favorevoli grazie al successo di domenica scorsa.

Nella Torres assente per infortunio la punta Scotto, rientra dalla squalifica il centrocampista Giorico. Da capire se il tecnico Greco lo riproporrà insieme a Mastinu o se non deciderà di puntare ancora su Brentan, spostando Mastinu sulla trequarti.

© Riproduzione riservata