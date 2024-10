Incredibile Torres che conquista la quinta vittoria di fila in trasferta. Ancora in rimonta, come a Pontedera: 3-2 il finale sul campo di un Legnago Salus ultimo ma decisamente rinvigorito dall'arrivo del tecnico Contini.

Botta e risposta nel primo tempo. Il Legnago la sblocca già al 5' su una punizione da destra con incornata di Martic. La Torres reagisce ma Varela al 7' spreca il suggerimento di Guiebre e nessuno raccoglie al 14' il traversone basso da sinistra di Mercadante.

Rischiano i rossoblù al 33' su contropiede dei veneti: Bombagi lancia Palazzino che ha il corridoio centrale spalancato ma si allunga la palla e Zaccagno in uscita sventa. Al 36' la punta altoatesina serve al volo Guiebre che dal centro sinistra esplode una rasoiata con un po' di effetto che si infila nel vertice sinistro. Pareggio.

La ripresa si apre con l'occasione di Zecca ma il portiere chiude il primo angolo. Al 49' il nuovo vantaggio del Legnago, sugli sviluppi di una punizione: Martic tocca per Svidercoschi che in area si trova libero (sospetto fuorigioco) e riesce ad allungare la gamba per il tocco del 2-1. La squadra sassarese spinge, c'è anche Mastinu a impostare. Il gol è nell'aria: al 69' ennesimo cross da sinistra, Rigoni respinge corto e Fischnaller in area piccola la spara sotto la traversa per il 2-2.

Il Legnago è sulle gambe e la Torres infligge il colpo del ko: all'88' ancora Guiebre da sinistra, ma questa volta col piede destro per un diagonale a filo d'erba imparabile.

