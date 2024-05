Cresce l'attesa in città per la gara di ritorno dei quarti playoff. Un'attesa che l'aumento della capienza del “Vanni Sanna” a 6.200 posti consentirà di soddisfare meglio sabato sera alle 20.30. Dopo la sconfitta immeritata di Benevento per 1-0 alla Torres serve solo la vittoria per conquistare la semifinale promozione. Ogni altro risultato comporta l'eliminazione dalla corsa per la serie B.

Chi vince domani affronterà la vincente tra Carrarese e Juventus Next Gen, che all'andata hanno pareggiato 1-1. La doppia sfida di semifinale (che prevede anche i supplementari in caso di parità di risultato e reti) si disputerà il 28 maggio e il 2 giugno.

Il tecnico Greco potrebbe modificare qualcosina nell'undici iniziale. In preallarme l'esterno Liviero e il centravanti Diakite. La Torres non vince dal 23 marzo, quando sconfisse la Vis Pesaro grazie alla rete di Diakite al 93'.

