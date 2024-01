La trasferta a Carrara, che in casa ha concesso pochissimo, e poi cinque gare in venti giorni. La vittoria nel derby contro l'Olbia per 1-0 ha ridato slancio alla Torres dopo la sconfitta di Rimini. E lo ha fatto al momento giusto visto che ora il calendario diventa in salita e i rossoblù restano comunque a -3 dalla capolista Cesena.

Domenica la squadra sassarese giocherà sul campo della Carrarese, che tra le mura amiche ha raccolto 23 punti sui 30 a disposizione. Dopo gli impegni sono ravvicinati, perché sono programmate cinque partite in appena 20 giorni.

La partita contro l'Olbia, dove i rossoblù sono stati briosi solo per un tempo, ha mostrato che qualche titolare inizia ad accusare la fatica e quindi il tecnico Greco dovrà ampliare le rotazioni o comunque aumentare il minutaggio di chi entra a partita in corso.

Il recupero del centravanti Diakite, la crescita di Goglino, l'affidabilità di Cester a centrocampo, ma anche l'utilità di Fabriani, Lora e Masala possono aiutare a distribuire meglio gli sforzi in modo da avere in campo un undici che possa sempre produrre intensità e concentrazione.

