Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, Pasquetta con la Torres. E nonostante la giornata festiva di tifosi la squadra sassarese se ne aspetta un buon numero domani pomeriggio al "Vanni Sanna" contro il Carpi (inizio ore 15) per il penultimo turno della stagione regolare.

Per la certezza del terzo posto ai rossoblù mancano i tre punti o il mancato successo del Pescara sul campo del legnago Salus, che vuole evitare la retrocessione diretta per giocarsi la salvezza nei playout. Al Carpi serve una vittoria per inserirsi in zona playoff. Non sarà quindi una partita accomodante di fine stagione.

Nella Torres tutti disponibili, compreso il trequartista Carboni, che ha ripreso ad allenarsi. Unico assente, ma per squalifica, il centravanti Diakite.

All'andata vittoria per 2-1 con reti di Guiebre e Zecca, quest'ultimo andato a segno anche l'anno scorso contro gli emiliani.

