Restano imbattute entrambe, ma il pareggio per 1-1 mantiene la Torres in vetta da sola, mentre il Perugia capisce che sarà dura recuperare.

Dopo sette vittorie di fila in campionato (otto con la Coppa Italia) i rossoblù raccolgono solo un punto. Meritato e pesante sul campo di una neo retrocessa dalla serie B che ambisce a tornarci subito.

Gara molto equilibrata tra due formazioni che si rispettano e lasciano pochissimi spazi. Il primo tiro nello specchio della porta è un'incornata di Dametto al 28' che non coglie impreparato Furlan. Al 35' sugli sviluppi di un angolo con palla messa fuori area arriva Kujabi: velenoso rasoterra angolato che chiama al tuffo Furlan.

Nel secondo tempo Perugia con maggior possesso palla, ma è la Torres ad andare in vantaggio. Al 59' Cester insegue un pallone che sembrava destinato a spegnersi sul fondo e lo rimette in mezzo: Scotto pressato da un difensore non ci arriva, ma il rimpallo favorisce Fischnaller che la gira in rete.

Il tecnico del Perugia inserisce tre giocatori offensivi e uno di questi, il giovane Seghetti, rimette in equilibrio il match: al 70' riceve palla, si gira passando fra Pelamatti e Dametto e col diagonale interrompe l'imbattibilità di Zaccagno che durava da 680 minuti.

Zaccagno salva poi su bordata di Bartolomei, mentre nel finale è Furlan a imitare il collega respingendo il tiro di Masala liberato in area, poi un difensore contrasta la conclusione di Menabò.

