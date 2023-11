La rilanciata formazione rossoblù vuole la terza vittoria di fila per confermarsi capolista del girone B della serie C. Domani alle 14 arriva il Gubbio e legittimamente società e squadra sassarese si attendono almeno 4 mila spettatori al "Vanni Sanna".

La Torres recupera tre giocatori importanti. L'attaccante e capitano Scotto ha scontato i tre turni di squalifica e dovrebbe giocare dal primo minuto, anche perché Diakite non è a posto fisicamente. Il centrocampista-trequartista Mastinu rientra dopo il turno di stop per somma di ammonizioni. La piacevole sorpresa è il recupero dell'esterno destro Zecca, fuori da oltre un mese per problemi fisici. Magari non sarà nell'undici titolare, ma un suo impiego anche nella ripresa prelude al ritorno a pieno regime.

Il Gubbio ha stravinto l'ultima gara casalinga: 5-2 contro il Sestri Levante. La formazione umbra ha però perso le ultime quattro trasferte, contro Pescara, Virtus Entella, Arezzo e Perugia.

