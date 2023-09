Poker di vittorie e primato solitario per la squadra sassarese che davanti ai 4 mila del "Vanni Sanna" supera anche l'ostica Carrarese 2-0. Primo tempo sofferto, ma ripresa indirizzata dall'invenzione di Ruocco che con un'accelerazione da sinistra con diagonale preciso sblocca il risultato. Il raddoppio è firmato da Scotto su rigore (quarta rete per il capitano) procurato da una incursione di Zecca.

Primo tempo non semplice, perché la Carrarese si dimostra formazione solida e ha davanti due giocatori rapidi come Simeri e Panico che già al 90 va al tiro contrastato da Dametto. Al 25' ancora Panico con un diagonale da sinistra che non esce fuori di molto. Al 36' è Simieri a scappare centralmente la la sua potente conclusione è centrale e Zaccagno respinge.

La Torres si rende pericolosa solo con qualche traversone da sinistra di Liviero e con Scotto che però non trova sponda coi compagni di reparto.

Nel secondo tempo Ruocco parte dalla sua posizione preferita, a sinistra, si accentra e segna col diagonale. La rete dà coraggio alla Torres e fa sbilanciare la Carrarese che subisce la ripartenza rossoblù con Zecca lanciato in area che viene buttato a terra da una spallata di un difensore. Scotto si conferma rigorista e goleador siglando al 73' la rete che chiude la partita.

Zaccagno fa altre due parate prodigiose sui tiri di Schiavi e Morosini e nel recupero para addirittura il rigore a Morosini.

