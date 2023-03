La squadra sassarese ingaggia battaglia, nel primo tempo costruisce anche un paio di occasioni, ma alla fine soccombe sul campo della capolista. Vince la Reggiana con rete nel secondo tempo di Kabashi che fa impazzire la difesa rossoblù.

Sconfitta senza grossi rimpianti, troppa la differenza tecnica con un'avversaria costruita per tornare in serie B e una Torres con troppe assenze e troppi giocatori a mezzos ervizio.

Squadre a specchio, entrambe col 3-5-2 perché il tecnico Sottili utilizza tre centrali (il debuttante da titolare Carminati insieme ad Antonelli e Pinna) e in attacco mette il trequartista Saporiti insieme a Ruocco.

Rossoblù vicini al gol al 9' con veloce azione sulla sinistra che porta Liviero in area ma il suo diagonale è troppo largo e Fabriani non arriva a correggerlo in rete.

Prende campo la Reggiana che segna al 16' con Cauz di testa ma è in fuorigioco e il gol viene annullato. Prodezza di Garau al 31' su incornata ravvicinata di Pellegrini: palla deviata in angolo. Nel finale Omoregbe (entrato a sorpresa al posto di Ruocco) scatta a destra ma calcia troppo alto una volta in area.

Nella ripresa Urso intercetta e poi va al tiro bloccato da Venturi in due tempi. Liviero costruisce e Fabriani con un tiro deviato colpisce il palo sinistro ma è fuorigioco. La reggiana inserisce la terza punta e Kabashi su rinvio corto di Carminati si accentra e col sinistro la mette sull'angolino lontano. Preme molto la squadra di casa che costruisce altre occasioni per il raddoppio con Montalto che manca la porta da due metri e Rosafio che al 77' prende il palo.

La Torres tenta l'assalto con Scappini e poi Scotto. Scatto di Omoregbe che arrivato sul fondo area mette in mezzo dove Lisai non arriva per un soffio. Garau salva poi su Guierbe e Lora sbrogia a porta vuota su tiro del solito Kabashi.

