Un veterano della serie A per aiutare un gruppo che già ha tanti Over 30: arriva alla Torres Aleandro Rosi, 37 anni a maggio, esterno destro che può giocare sia a centrocampo sia in difesa.

Rosi era attualmente svincolato dopo avere disputato le ultime cinque stagioni a Perugia, soprattutto in serie B. Nel curriculum di Rosi però ci sono più presenze in serie A, 241 comprese le coppe che con la maglia della Roma lo hanno visto sollevare nel 2007 sia la Coppa Italia sia la Supercoppa Italiana. Sempre coi giallorossi ha disputato anche sei gare di Champions League.

Altre maglie indossate nella massima serie sono quelle di Parma, Genoa, Frosinone, Sassuolo, Siena, Fiorentina e Crotone.

