Reparto portieri al completo. Al posto di Alessio Salvato, che andrà via, arriva Andrea Zaccagno, che la scorsa stagione ha difeso la porta del Rimini.

Classe 1997, alto 183 cm, il padovano cresce proprio nel settore giovanile dei biancoscudati per poi passare al Torino, dove gioca nella primavera e vince lo scudetto di categoria. Nella stagione 2016/17 va alla Pro Vercelli in Serie B dove mette a referto 2 presenze. In questa stagione Zaccagno gioca con la Nazionale under 20 da titolare il mondiale nel quale l’Italia arriva terza. Nelle 3 stagioni successive milita in terza serie con le maglie di Pistoiese, Pro Piacenza e Vibonese, per poi tornare al Torino in Serie A, senza tuttavia esordire. Poi due stagioni prima a Chiavari con l’Entella e poi alla Cremonese in Serie B, sempre da secondo, anche perché bloccato da un lungo infortunio ad una spalla.

L’anno scorso Andrea Zaccagno torna in Lega Pro da titolare e si distingue nella stagione del Rimini.

Intanto i rossobù hanno iniziato gli allenamenti al "Vanni Sanna" che proseguiranno sino alla settimana prossima.

