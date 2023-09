Il tabù è infranto. Per la prima volta nella sua storia la Torres vince le prime due partite di inizio campionato in Terza Serie. Il 2-1 sul Rimini matura grazie a una buona ripresa dopo un primo tempo complicato. Doppietta per Diakite (primo gol su rigore) che conferma le qualità mostrate nella stagione passata.

Primo tempo difficile per la Torres che non riesce ad avere l’iniziativa, anzi è il Rimini che quando riparte in velocità è pericoloso. Al 19’ punizione ospite e di testa Gigliporta in vantaggio il Rimini.

Gli ospiti vicini al raddoppio ancora su calcio piazzato: Zaccagno respinge la conclusione angolatissima di Morra alla mezzora.

La Torres passa grazie all’accelerazione di Ruocco che viene fermato col fallo dal limite. Punizione di Scotto e Tofanari in barriera esce e tocca col braccio. Rigore trasformato da Diakite. Nel finale su punizione Lamesta colpisce l’esterno rete.

Nel secondo tempo Greco inserisce Idda in difesa, Kujabi a centrocampo e Fishnaller in attacco. Poco dopo esce pure Pelamatti per infortunio ed entra Liviero. Succede veramente poco anche se è la Torres ad avere possesso palla.

Al 76’ bel cross da sinistra di Liviero e Dakite la gira bene di testa per il vantaggio sassarese.

Al 84’ contropiede del Rimini che va al tiro con Selvini: si allunga Zaccagno e mette in angolo.

