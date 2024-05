Il Benevento “scippa” la qualificazione alle semifinali promozione dopo una gara dominata dalla Torres. Finisce 0-0 grazie alle prodezze del portiere ospite Paleari ma anche a una direzione arbitrale discutibile. Due reti annullate alla squadra sassarese e soprattutto un rigore negato al 95’ su una evidente trattenuta ai danni di Dametto.

Primo tempo dominato dalla Torres che confeziona almeno sei palle gol, mentre il Benevento non riesce a costruire quasi nulla e deve ringraziare il suo portiere se non va sotto. Al 2’ Paleari si oppone al diagonale di Diakite. Al 5’ incornata di Scotto e palla sulla traversa, poi riprende Zecca e segna Ruocco ma rete annullata per fuorigioco. Al 22’ punizione di Mastinu (grande regia la sua) e Diakite incorna nonostante una trattenuta, ma Paleari dice ancora no e compie un miracolo nel recupero del primo tempo quando Liviero si avvita su se stesso e va al tiro sotto la traversa. Davvero incredibile che il risultato sia ancora 0-0.

Nel secondo tempo il tema non cambia. La Torres segna al 74’ con Diakite ma la rete viene annullata per fuorigioco di Idda. Nell’assalto finale i rossoblù non sono fortunati e arbitro e assistente ignorano l'evidente fallo da rigore su Dametto.

