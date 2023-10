Tredici anni di serie A, una Coppa Intertoto Uefa, la voglia matta di risalire subito in serie B dopo la retrocessione. Domani al “Renato Curi” di Perugia (inizio alle 14) la Torres gioca contro una grande per capire se può restare grande come in questo avvio di stagione senza penalità: 7/7 in campionato e 1/1 in Coppa Italia.

Il Perugia è imbattuto come la Torres, ma non è andato oltre il pareggio contro Lucchese, Pescara, Pontedera e Rimini. Formazione imbottita di giocatori con esperienza anche di serie B, ha una caratteristica particolare: 9 reti tutte segnate da un giocatore diverso.

Nella Torres ancora assente per problemi fisici Diakite, dovrebbero essere confermati in attacco Scotto e Fischnaller, mentre a centrocampo il rientro dalla squalifica di Kujabi provoca il ballottaggio con Cester.

La squadra sassarese sarà appoggiata come di consueto da un nutrito gruppo di tifosi.

