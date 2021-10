“In questi giorni ho letto molte statistiche sui precedenti di questa partita, ma è arrivato il momento di stoppare la tradizione”.

Con queste parole Roberto D’Aversa, alla vigilia della sfida di domenica alla Unipol Domus, ha annunciato la determinazione della Sampdoria a ritrovare la vittoria in casa del Cagliari, che in Serie A non perde in casa contro i blucerchiati dal lontano 2007, avendo ottenuto da allora contro la squadra genovese sei vittorie e cinque pareggi tra le mura amiche.

Il tecnico della Samp parla comunque di “campo ostico” e di “partita difficile”. Anzi, di una “partita crocevia” per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre.

Il Cagliari – sottolinea D’Aversa –, pur essendo ultimo in graduatoria e ancora a caccia dei primi tre punti della stagione, non può essere sottovalutato perché sicuramente “il valore della squadra non rispecchia l’attuale classifica”.

"Noi cercheremo di fare risultato, con la massima determinazione e il massimo impegno”, ha aggiunto il tecnico blucerchiato.

D’Aversa non potrà disporre di Damsgaard infortunato, ma ritroverà Verre e Gabbiadini, due giocatori offensivi che potrebbero essere proposti sin dal primo minuto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata