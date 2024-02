Nuovo ribaltone in casa Salernitana, al secondo cambio in panchina in questo campionato. Questa volta a essere colpito dall’esonero è Filippo Inzaghi, che a sua volta era subentrato ad ottobre a Paulo Sousa. Nel corso della sua avventura campana, “Superpippo” ha raccolto due vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte.

L’ultima, fatale, quella nell’anticipo di ieri contro l’Empoli, in casa, per 1-3. Inzaghi lascia la squadra all’ultimo posto con 13 punti in classifica, a sei lunghezze dalla zona salvezza. Toccherà al suo sostituto, non ancora individuato, compiere quella che sembra essere una mission impossible. I nomi sono quelli di due specialisti nelle rimonte, ben noti anche a Cagliari: Semplici o Ballardini.

