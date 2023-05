Bene la Roma, che va in finale di Europa League con il Siviglia, che ha sconfitto ed eliminato la Juve. In Conference League va in finale la Fiorentina che ha vinto 1-3 ai supplementari con il Basilea.

La Roma in finale di Europa League. Come prevedibile alla vigilia, subisce il dominio dei tedeschi del Leverkusen ma, alla fine, conquista un pareggio (0-0) storico.

La squadra di Mourinho la ballato parecchio, ma non si è fatta intimorire dalle folate del Leverkusen neppure quando è stata a un passo dalla capitolazione: al 13’ Diaby ha colpito la traversa ma i giallorossi non si sono disuniti. La partita è stata anche sospesa per qualche minuto per il lancio di fumogeni in campo da parte dei sostenitori di casa. Le statistiche parlano chiaro però sull’assedio tedesco: 21 tiri di cui sei in porta contro i sei (lontani dai pali) dei giallorossi e un possesso di palla al 72 per cento del Leverkusen contro il 28 della Roma.

Eliminata invece la Juve dal Siviglia. Nei tempi regolamentari i bianconeri erano andati in vantaggio con Vlahovic al 65’ ma sei minuti dopo è arrivato il pareggio di Suso. L’1-1, cioè lo stesso risultato dell’andata, porta ai supplementari. E un ex romanista, Lamela, ha condannato i bianconeri graffiando nel primo tempo supplementare. Ora saranno proprio gli andalusi a sfidare i giallorossi in finale il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Nella semifinale di Conference la Fiorentina ha portato il Basilea ai supplementari, con l’1-2 firmato da Nico Gonzalez (di Amdouni la rete svizzera). Poi, all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare Barak ha segnato l’1-3 che ha mandato in finale la Viola, legittimata dal palo di Jovic nei minuti conclusivi. Il 7 giugno all’Eden Arena di Praga la Viola affronterà il West Ham.

